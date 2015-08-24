Луческу: «Рапид» - очень агрессивная команда»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу пообщался с журналистами в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против венского «Рапида». В первую очередь наставник обратил внимание на агрессивную манеру игры «Рапида», вспомнив эпизоды из первой встречи, которую украинский клуб выиграл со счетом 0:1.

«Рапид" – очень агрессивная команда, которая играет на грани регламента, а иногда и за его гранью. На 7-й минуте, честно говоря, Берича должны были удалять. В повторе было видно, как он выпрыгивает, смотрит на Кучера и сначала бьет локтем, а затем уже входит в борьбу. Были и многие другие моменты, которые демонстрировали агрессивность "Рапида". Поэтому нужно очень внимательно подойти к вопросу по Степаненко».

Отдельно Луческу высказался об участии в предстоящей игре полузащитников Тараса Степаненко и Фреда.

«Вчера и сегодня Степаненко тренировался в общей группе. А решение примем только завтра, непосредственно перед началом матча. К этому моменту нужно подойти внимательно».

«То, что завтра игра Лиги чемпионов, не имеет никакого отношения к Фреду. Есть специальные институты, которые занимаются этой проблемой и анализируют ее. На сегодня нет никаких официальных писем. Пока их не будет, он считается невиновным и может играть», - утверждает Луческу.

Говоря о предстоящем матче, румын вспомнил встречи с другими командами и коснулся темы судейства.

«Естественно, все матчи квалификационного раунда похожи. Играют две команды, и каждая из них хочет победить. Разница между этими матчами в том, что «Фенербахче» во второй встрече мог спокойно ждать нашей ошибки и пытаться ее использовать. Думаю, «Рапиду» с первых минут нужно будет идти вперед и отыгрывать результат, который был в Вене. Вспоминаю матч с «Баварией» и сравниваю разницу между судейством, когда был якобы фол Кучера на Гетце, которого на самом деле не было. Там сразу же дали пенальти и Александра удалили с поля. В таком же моменте с Тейшейрой был явный пенальти. Его ударили по ноге и толкнули в спину. К сожалению, одиннадцатиметровый не был назначен и не последовало удаление».