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    Балаге: «Уверен, что Неймар останется в «Барселоне»

    Известный футбольный эксперт Гильем Балаге считает, что нападающий «Барселоны» Неймар, несомненно, продлит контракт с клубом.

    «Неймар продлит контракт с «Барселоной». Но прежде чем это случится, появится огромное количество историй относительно его будущего, чтобы оказать давление на «Барселону». Это классическая игра», - считает Балаге.

    Источник: Skysports

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    24.08.2015 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 24 августа 2015, 22:05

      если он уйдет, то затеряется и деградирует, как это не раз бывало с ему подобными (Рональдиньо, Э.Тоо ...). В Барсе он всегда на виду, хотя уже начинает изрядно надоедать со свими падениями и апелированиями. А сколько провальных матчей провел! Так что обойдемся, если что.

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