Балаге: «Уверен, что Неймар останется в «Барселоне»

если он уйдет, то затеряется и деградирует, как это не раз бывало с ему подобными (Рональдиньо, Э.Тоо ...). В Барсе он всегда на виду, хотя уже начинает изрядно надоедать со свими падениями и апелированиями. А сколько провальных матчей провел! Так что обойдемся, если что.
Известный футбольный эксперт Гильем Балаге считает, что нападающий «Барселоны» Неймар, несомненно, продлит контракт с клубом.
«Неймар продлит контракт с «Барселоной». Но прежде чем это случится, появится огромное количество историй относительно его будущего, чтобы оказать давление на «Барселону». Это классическая игра», - считает Балаге.