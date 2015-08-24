Балаге: «Уверен, что Неймар останется в «Барселоне»

Известный футбольный эксперт Гильем Балаге считает, что нападающий «Барселоны» Неймар, несомненно, продлит контракт с клубом.

«Неймар продлит контракт с «Барселоной». Но прежде чем это случится, появится огромное количество историй относительно его будущего, чтобы оказать давление на «Барселону». Это классическая игра», - считает Балаге.