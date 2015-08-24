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    Педро: «Перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть»

    Нападающий «Челси» Педро рассказал о причинах перехода в лондонский клуб.

    «Дело не в деньгах. Мне просто нужно играть регулярно. Самым легким решением было бы остаться, я принял трудное, связанное с рисками, но я решился на него. «Барселона» - лучший клуб мира. Но я перешел в клуб, который мне нравится, где я буду больше играть. Прошлый сезон был для меня одним из худших, потому что конкуренция была слишком высокой. У меня не было достаточно игрового времени. Я был рад получить предложения от лучших английских клубов, но предложение «Челси» меня заинтересовало больше всего. Мне звонил Моуринью. Очень понравилось то, что он сказал», - сказал испанец.

    Источник: Goal.com

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    24.08.2015 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 25 августа 2015, 00:09

      Моуриньо умеет убеждать!)

      0
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      Рейтинг: +34

      FHTS-9 24 августа 2015, 23:45

      С вест бромом был шикарен )

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 24 августа 2015, 22:11

      Может у Маура и заиграет! В Барсе было много матчей, где он не блистал и терялся, хотя и выручал иногда на заменах.
      Он мне нравился, как человек и как спортсмен. Удачи в Челси!

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