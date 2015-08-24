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    Видеотрансляция матча «Крылья Советов» - «Кубань» - на «Бомбардире»

    Ни «Кубань», ни «Крылья» не одержали еще ни единой победы в текущем розыгрыше РФПЛ. После пяти сыгранных туров «волжане» опережают «казаков» на одно очко. Краснодарский клуб однозначно будет пытаться побеждать в гостях, чтобы выйти из зоны вылета, но выиграть в Самаре – задача явно не из легких.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      serega99 24 августа 2015, 17:45

      Крылья Советов одержали победу в Махачкале в 1 туре со счетом 0:1!

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