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    КДК запретит игрокам подходить близко к болельщикам после матча

    Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза поддержит возможную рекомендацию о запрете футболистам чемпионата России подходить близко к фанатам после окончания матчей.

    «Лига уже высказалась по этому поводу. Думаю, уже в ближайшее время мы решим этот вопрос. Конечно, в стороне КДК не останется и будет помогать по мере возможности. Если поступит рекомендация о запрете игрокам подходить близко к болельщикам, то мы ее однозначно поддержим. Эта мера носит исключительно рекомендательный характер», - заявил Григорьянц.

    Отметим, что поводом для этого стал инцидент с болельщиком «Спартака» в Перми.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2015 15:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      серж 111 25 августа 2015, 14:08

      пусть игроки в хиджабах играют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Temio 25 августа 2015, 09:30

      Идиотизм какой-то...честно.

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 24 августа 2015, 17:14

      БРЕДДДДДДДДДД.и за это им платят зарплату.
      ЗАПРЕТИТЕ ВООБЩЕ КДК И РФПЛ,всех работничков наших в КОЛХОЗ ПОДНИМАТЬ ЦЕЛИНУ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 24 августа 2015, 15:50

      Новый бредовый закон.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Скобарь77 24 августа 2015, 15:48

      А что было в Перми? Реальные парни?

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