КДК запретит игрокам подходить близко к болельщикам после матча

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза поддержит возможную рекомендацию о запрете футболистам чемпионата России подходить близко к фанатам после окончания матчей.

«Лига уже высказалась по этому поводу. Думаю, уже в ближайшее время мы решим этот вопрос. Конечно, в стороне КДК не останется и будет помогать по мере возможности. Если поступит рекомендация о запрете игрокам подходить близко к болельщикам, то мы ее однозначно поддержим. Эта мера носит исключительно рекомендательный характер», - заявил Григорьянц.

Отметим, что поводом для этого стал инцидент с болельщиком «Спартака» в Перми.