Тарасов: «Дай бог, чтобы каждую неделю брали три очка»

На бога надейся, а сам не плошай
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча шестого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0).
- Есть ли моменты, которыми ты остался недоволен после этого матча?
- Если брать свою игру, то ошибки были. Их нужно избегать. В целом, хорошо провели матч.
- Расскажи, как взаимодействовала полузащита с выходом Коломейцева?
- Мы с Ндинга играли ближе к обороне, Саша располагался выше. Взаимодействие хорошее, мне понравилось.
- Вспоминали перед игрой о прошлом сезоне, когда не получилось победить «Уфу»?
- Лично я помнил. Не люблю проигрывать, поэтому такие матчи не забываются. Тогда «Уфа» нас переиграла. Сегодня взяли реванш.
- Можно ли сказать, что «Локомотив» теперь - совсем другая команда, которая ставит перед собой самые серьезные задачи?
- Мы всегда их ставили, но по разным причинам не все получалось. Не хочу говорить громких слов. Дай бог, чтобы мы каждую неделю брали по три очка, тогда все будет хорошо.