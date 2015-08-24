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    Тарасов: «Дай бог, чтобы каждую неделю брали три очка»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча шестого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0).

    - Есть ли моменты, которыми ты остался недоволен после этого матча?

    - Если брать свою игру, то ошибки были. Их нужно избегать. В целом, хорошо провели матч.

    - Расскажи, как взаимодействовала полузащита с выходом Коломейцева?

    - Мы с Ндинга играли ближе к обороне, Саша располагался выше. Взаимодействие хорошее, мне понравилось.

    - Вспоминали перед игрой о прошлом сезоне, когда не получилось победить «Уфу»?

    - Лично я помнил. Не люблю проигрывать, поэтому такие матчи не забываются. Тогда «Уфа» нас переиграла. Сегодня взяли реванш.

    - Можно ли сказать, что «Локомотив» теперь - совсем другая команда, которая ставит перед собой самые серьезные задачи?

    - Мы всегда их ставили, но по разным причинам не все получалось. Не хочу говорить громких слов. Дай бог, чтобы мы каждую неделю брали по три очка, тогда все будет хорошо.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.08.2015 11:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 24 августа 2015, 16:43

      На бога надейся, а сам не плошай

      1
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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 24 августа 2015, 14:43

      Локо все также скучно играет, все три гола в ворота Уфы - чистейшие привозы уфимцев. Попадутся клубы по сильнее типо Зенита, ЦСКА, Спартака, Краснодара ,будут проблемы. Матч с Тереком показал, насколько предсказуема и беззуба атака Локомотива.

      -1
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 24 августа 2015, 12:27

      Пока не встретитесь с лидирующей тройкой. Быстро вас на место поставят...

      -3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > DEN_i_SKA 24 августа 2015, 12:38

      Зенит и ЦСКА,а кто третий, сам ЛОКО себя на место поставит?

      2
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA > zra78 24 августа 2015, 17:49

      а кто еще в четверке? Очевидно же, что я про Спартак.

      -2
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