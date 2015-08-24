Видеотрансляция матча «Арсенал» - «Ливерпуль» - на «Бомбардире»

Матчи "Арсенала" и "Ливерпуля" никогда скучными не бывают. «Канониры» проиграли первую встречу в домашних стенах, что должно добавить команде мотивации. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер главной причиной того, что команда не сумела бороться за титул в минувшем сезоне назвал неудачный старт, поэтому второй год подряд лондонцы не имеют права отпускать в отрыв конкурентов, один из который – «Манчестер Сити» одержал вчера уже третью победу подряд. А вот для «Ливерпуля» игра на «Эмирейтс» станет настоящей проверкой на прочность. Все-таки победы над «Стоком» и «Борнмутом» не позволяют оценить силу команды.

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