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    Видеотрансляция матча «Арсенал» - «Ливерпуль» - на «Бомбардире»

    Матчи "Арсенала" и "Ливерпуля" никогда скучными не бывают. «Канониры» проиграли первую встречу в домашних стенах, что должно добавить команде мотивации. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер главной причиной того, что команда не сумела бороться за титул в минувшем сезоне назвал неудачный старт, поэтому второй год подряд лондонцы не имеют права отпускать в отрыв конкурентов, один из который – «Манчестер Сити» одержал вчера уже третью победу подряд. А вот для «Ливерпуля» игра на «Эмирейтс» станет настоящей проверкой на прочность. Все-таки победы над «Стоком» и «Борнмутом» не позволяют оценить силу команды.
    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" -"Ливерпуль". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 11:38
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