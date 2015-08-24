«Эвертон» хочет арендовать Янузая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай на правах аренды может перейти в «Эвертон».

«Ириски» до окончания трансферного окна хотя подписать флангового футболиста. После срыва переговоров с киевским «Динамо» по Андрею Ярмоленко главный тренер «Эвертона» рекомендовал руководству клуба обратить внимания на хавбека «Шахтера» Бернарда и Янузая.

В текущем сезоне Янузай провёл две игры в чемпионате Англии и забил один гол в ворота "Астон Виллы".