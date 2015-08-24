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    «Эвертон» хочет арендовать Янузая

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай на правах аренды может перейти в «Эвертон».

    «Ириски» до окончания трансферного окна хотя подписать флангового футболиста. После срыва переговоров с киевским «Динамо» по Андрею Ярмоленко главный тренер «Эвертона» рекомендовал руководству клуба обратить внимания на хавбека «Шахтера» Бернарда и Янузая.

    В текущем сезоне Янузай провёл две игры в чемпионате Англии и забил один гол в ворота "Астон Виллы".

    Источник: Liverpool Echo

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    24.08.2015 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      piper65 24 августа 2015, 14:10

      это было бы логично - слишком много игроков на левом фланге (янг, депай, янудзай), кого-то одного можно было бы на годин сдать. и в этом списке аренда янудзая смотрится как вполне здравый ход

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