В случае перехода Ярмоленко в зарубежный клуб черниговская ДЮСШ заработает 50 тысяч

В случае перехода нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в зарубежный клуб, черниговская детско-юношеская школа, в которой футболист начинал карьеру, заработает 50 тысяч долларов. На эти деньги в школе хотят построить футбольное поле.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и «Эвертон» договорились о трансфере футболиста, но в последний момент киевляне проявили неуступчивость, после чего переговоры были свернуты. Вчера появилась информация, что «ириски» вместо украинца могут приобрести полузащитника «Шахтера» Бернарда.