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    В случае перехода Ярмоленко в зарубежный клуб черниговская ДЮСШ заработает 50 тысяч

    В случае перехода нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в зарубежный клуб, черниговская детско-юношеская школа, в которой футболист начинал карьеру, заработает 50 тысяч долларов. На эти деньги в школе хотят построить футбольное поле.

    Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и «Эвертон» договорились о трансфере футболиста, но в последний момент киевляне проявили неуступчивость, после чего переговоры были свернуты. Вчера появилась информация, что «ириски» вместо украинца могут приобрести полузащитника «Шахтера» Бернарда.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    24.08.2015 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 24 августа 2015, 14:52

      Да какое поле построят они???ТОЛЬКО ЕСЛИ МИННОЕ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 августа 2015, 10:59

      Черниговская ДЮСШ наверно сильно переживают за срыв трансфера

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