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    Дубль Вагнер Лава помог «Коринтиансу» победить «Крузейро»

    Нападаючий «Коринтианса» Вагнер Лав в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Крузейро» отметился двумя забитыми мячам и результативной передачей. Встреча завершилась уверенной победой команды бывшего форварда ЦСКА со счетом 3:0. Таким образом на счету Вагнер Лава стало 5 забитых мячей в в 14 матчах сезона.

    «Коринтианс» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии, имея в активе 43 очка и опережая «Атлетико Минейро» на четыре балла.

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    24.08.2015 10:14
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