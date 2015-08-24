Дубль Вагнер Лава помог «Коринтиансу» победить «Крузейро»

Нападаючий «Коринтианса» Вагнер Лав в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против «Крузейро» отметился двумя забитыми мячам и результативной передачей. Встреча завершилась уверенной победой команды бывшего форварда ЦСКА со счетом 3:0. Таким образом на счету Вагнер Лава стало 5 забитых мячей в в 14 матчах сезона.

«Коринтианс» уверенно лидирует в чемпионате Бразилии, имея в активе 43 очка и опережая «Атлетико Минейро» на четыре балла.