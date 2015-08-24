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    Слуцкий: «Отсутствие в сборной игроков «Локомотива» - стечение обстоятельств»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие в числе вызванных на сбор игроков футболистов «Локомотива». Специалист назвал данный факт стечением обстоятельств, связанных с игровыми моделями, которые будут использоваться в предстоящих матчах.

    «Это стечение обстоятельств, не более того. Я просто посчитал, что на данный момент выбранные мною футболисты чуть больше подходят под ту игровую модель, которую планирую использовать.

    "Локомотив" действительно хорошо выступает на старте чемпионата, там очень квалифицированные футболисты. Но конкретно сейчас, перед матчами со Швецией и Лихтенштейном, выбор был сделан не в их пользу. Не исключено и даже, скорее всего, в дальнейшем в сборной может появиться целая группа представителей "Локомотива". У меня нет никаких сомнений, что и Самедов, и другие игроки железнодорожники имеют высокий уровень квалификации.

    Дорога в сборную ни для кого не закрыта. Кто-то оправдает надежды, а кто-то нет. Возможные обиды? Они меня не волнуют", - сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2015 09:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 24 августа 2015, 13:28

      В сборной должны быть Миранчук,Могилевец,Портнягин,К
      окорин,Смолов,Шатов,Смольников
      ,Набиулин,Максимов,Ерохин,Тиги
      ев,Иванов,Дзагоев,Беленов и других молодых и гнать в шею поколение привыкшее проигрввать!

      1
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 24 августа 2015, 12:21

      НЕ НАДО ПЕНСИОНЕРОВ ЭТИХ...самедыч,касаев и бузин по полю ходят ПЕШКОМ!!! они играют от силы 15-20 минут,потом валяются на газоне,пьют водичку...УПАСИ БОГ ИХ ВЫЗЫВАТЬ...и не надо обманываться, локо еще не играл серьезных матчей, а победить урал там едва в состоянии

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 августа 2015, 10:36

      Касаева!

      2
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      Рейтинг: +93

      aviator117 24 августа 2015, 09:32

      Ни в коем случае Самедова!

      1
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