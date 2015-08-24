Слуцкий: «Отсутствие в сборной игроков «Локомотива» - стечение обстоятельств»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие в числе вызванных на сбор игроков футболистов «Локомотива». Специалист назвал данный факт стечением обстоятельств, связанных с игровыми моделями, которые будут использоваться в предстоящих матчах.

«Это стечение обстоятельств, не более того. Я просто посчитал, что на данный момент выбранные мною футболисты чуть больше подходят под ту игровую модель, которую планирую использовать.

"Локомотив" действительно хорошо выступает на старте чемпионата, там очень квалифицированные футболисты. Но конкретно сейчас, перед матчами со Швецией и Лихтенштейном, выбор был сделан не в их пользу. Не исключено и даже, скорее всего, в дальнейшем в сборной может появиться целая группа представителей "Локомотива". У меня нет никаких сомнений, что и Самедов, и другие игроки железнодорожники имеют высокий уровень квалификации.

Дорога в сборную ни для кого не закрыта. Кто-то оправдает надежды, а кто-то нет. Возможные обиды? Они меня не волнуют", - сказал Слуцкий.