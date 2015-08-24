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    «Ювентус» стал первым действующим чемпионом Италии с 1991 года, проигравшим в первом туре

    Проиграв «Удинезе» на своём поле со счётом 0:1 в первом туре Серии A, «Ювентус» стал первым действующим чемпионом Италии с 1991 года, который потерпел поражение в первом туре. Тогда «Сампдория» уступила «Кальяри» со счётом 2:3. С той поры чемпион 13 раз одерживал победы в и 9 раз играл вничью.

    Также «Ювентус» никогда не проигрывал в первом туре на своем поле, если проводила его в Турине. Поражение туринцев прервало серию из 64 туров, на протяжении которых «Юве» возглавлял турнирную таблицу - с 12-го тура Серии A сезона-2013/14.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2015 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 августа 2015, 09:29

      Рано или поздно все серии прерываются, вообще хоть и поддерживаю ЮВЕ со школьных лет, хочется чтобы в этом сезоне была реальная борьба за скудетто, это только на пользу туринцам пойдет.

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