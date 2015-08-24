Промес: «Российский чемпионат сильнее голландского»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, то российский чемпионат сильнее голландского, а увеличение своей результативности связывает с возросшим уровнем мастерства.

- Вы провели за «Спартак» 35 матчей и забили 17 мячей. В голландских «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс» количество матчей было схожим, а вот забивали вы реже. Значит ли это, что чемпионат Голландии сильней российского?

- Ни в коем случае. Российское первенство однозначно сильнее. Только надо учитывать, что и я, как игрок, прогрессирую. Набираю мастерство, с каждым годом играю лучше. Благодарен чемпионату России за такую возможно, но причину связываю все же не с силой первенства, а с моим профессиональным ростом.