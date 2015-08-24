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    Диарра: «Хочу доказать, что могу играть на высоком уровне»

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра, известный российским болельщикам по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», поделился впечатлениями от игры своей команды в матче третьего тура Лиги 1 против «Труа». Команда Диарра одержала уверенную победу со счетом 6:0, а Лассана отметился забитым голом.
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    «Честно говоря, после 14 месяцев вне футбола мне хотелось доказать, что я всё ещё могу играть на высоком уровне - хотя бы ради людей, работавших со мной на протяжении этого времени. Но самое важное - что «Марсель» одержал победу после двух поражений на старте. Мы были уверены, что можем и должны играть лучше. Голевая комбинация, которую я завершил, была наигранной на тренировках. К счастью, мне всё удалось. «Велодром» замечательно встретил меня, и мы подарили им великолепную победу», - цитирует Диарра L'Equipe.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Best since day one 24 августа 2015, 13:55

      Вот и пусть играет в своей Франции.

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 24 августа 2015, 13:33

      Ласс ты классный футболист возможно лучший который когда либо заруливал в наш чемпионат,просто твой футбольный путь на определенном этапе пересекся с футбольными импотентами,бюрократами и вообще не волокущих в футболе,привыкшие ходить по КДК и по судам.

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