Главный тренер «Газовика»: «Первый раз вижу, чтобы судья с такой скоростью убегал с поля»

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов оценил игру своей команды в матче восьмого тура первенства ФНЛ против «Томи». Специлист подчеркнул, что цель его команды – выигрывать в каждом матче.

«В принципе, равные команды, и поэтому была такая тяжелая игра. Знаем, как сейчас «Томь» играет: в этом году они немножко упростили игру, играют больше в длинную передачу - на Санаю и на Погребняка. Мы к этому готовились и справились. В первом тайме у нас было три 100-процентных голевых момента, то у Томска за всю игру таких не было, хотя было очень много подходов, навалов, напряжения, но до голевых моментов не доходило. Было очень много прицельных ударов из-за штрафной площади, но вратарь у нас справлялся, и не было каких-то супер сэйвов. Мы, как только доходили до штрафной соперника, то каждый раз что-то создавали, и в целом я доволен игрой нашей команды.

А гол – это несчастный случай, и про судью на линии я вообще молчу: первый раз вижу, чтобы судья с такой скоростью убегал с поля, наверное, чувствует свою вину. Но это пусть они разбираются. А в целом – Томск, видно, что претендует на выход в Премьер-лигу и заслуженно победил.

Вам показалось, что мы подсели? Нет Я не знаю, с чего это пошло, были замены, может быть в такую игру тяжело входить. Может быть, мы чуть ниже стали играть, так как Томск играет только длиной. Поэтому нам приходилось садиться к собственной штрафной, чтобы выигрывать подборы, что мы и делали.

Какие наши задачи ? Мы все озвучили. Наша цель – выигрывать в каждом матче», - .сказал Евдокимов.

