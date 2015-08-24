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    Сигурдссон: «Чтобы побеждать, нужно забивать мячи»

    Защитник "Краснодара " Рагнар Сигурдссон оценил игру своей команды в матче шестого тура РФПЛ против «Мордовии». Встреча завершилась вничью 0:0.

    "Чтобы побеждать, нам нужно забивать мячи. Сегодня мы полностью контролировали игру, но, к большому сожалению, не сумели довести ее до победы. Против "Мордовии" мы старались играть так же, как против ХИКа в Лиге Европы и "Зенита" в чемпионате России. Мы так же, как и в предыдущих встречах, много времени проводили в атаках, просто не удалось забить. Когда мы атаковали и теряли мяч, футболисты "Мордовии" быстро переходили в контратаку за счет хороших передач, но не стоит забывать, что в их составе тоже достойные игроки. При этом они не так много моментов создали, если признаться", - сказал защитник "быков".

    Источник: Р-Спорт

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    24.08.2015 06:47
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