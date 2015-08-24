Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»

Аршавина стоит взять в сборную,он чувствует за собой свои косяки и хочет реабилитироваться, поэтому будет играть а играть он умеет. Ромка и в молодости не бегал, а сейчас и подавно, но мог бы пригодится чтобы оттягивать защиту на себя, но тогда по любому нужен тот кто будет забивать, а с этим у нас беда.
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что нападающие Андрей Аршавин и Роман Павлюченко имеют шанс попасть в сборную. Специалист также сказал, что не строит команду на перспективу, а перед ним стоит задача добыть путевку на Евро-2016.
"У Аршавина и Павлюченко есть шанс оказаться в сборной России. Этот шанс есть у любого российского футболиста, играющего на приличном уровне. Передо мной не было поставлено задачи собирать молодежную сборную России с перспективой на 2018 год. Стоит задача добыть путевку на чемпионат Европы 2016 года. Это можно сделать, прибегая к помощи сильнейших футболистов, которые есть на данный момент в России", - сказал Слуцкий.