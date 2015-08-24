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    Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что нападающие Андрей Аршавин и Роман Павлюченко имеют шанс попасть в сборную. Специалист также сказал, что не строит команду на перспективу, а перед ним стоит задача добыть путевку на Евро-2016.

    "У Аршавина и Павлюченко есть шанс оказаться в сборной России. Этот шанс есть у любого российского футболиста, играющего на приличном уровне. Передо мной не было поставлено задачи собирать молодежную сборную России с перспективой на 2018 год. Стоит задача добыть путевку на чемпионат Европы 2016 года. Это можно сделать, прибегая к помощи сильнейших футболистов, которые есть на данный момент в России", - сказал Слуцкий.


    Источник: ТАСС

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    24.08.2015 06:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 24 августа 2015, 20:46

      Аршавина стоит взять в сборную,он чувствует за собой свои косяки и хочет реабилитироваться, поэтому будет играть а играть он умеет. Ромка и в молодости не бегал, а сейчас и подавно, но мог бы пригодится чтобы оттягивать защиту на себя, но тогда по любому нужен тот кто будет забивать, а с этим у нас беда.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 августа 2015, 18:58

      Слуцкий не вредитель.
      Пусть набирает кого посчитает разумным - хоть всех армейцев включая дублёров - хоть любых других по РПЛ - хоть из ФНЛ.
      Лишь бы результат был.

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 24 августа 2015, 18:43

      Лёня, зачем тебе эти "звёзды" ? Неужели в России талантливой молодёжи нет?

      0
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 24 августа 2015, 18:21

      с таким же успехом и у онопко есть шанс!

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 24 августа 2015, 17:44

      Это было бы очень глупо. Есть ещё куча людей сильнее этих двух деревьев, которых Лёня не вызвал.

      2
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 24 августа 2015, 16:51

      Уциева уже можно было бы позвать Иву тоже

      0
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 24 августа 2015, 16:33

      Не делай ошибки ,Лёня!Эти бараны пусть пасутся.......Нечего им в сбродной делать!

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > FALCON52 24 августа 2015, 18:35

      если аршавин будет играть как в свой в звёздный час в арсенале то не вижу причин его не брать в сборную.

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 24 августа 2015, 15:12

      В прошлом сезоне Аршавина можно было брать, как джокера на последнюю треть матча, в этом, он пока не очень.
      Но подход Случцкого радует.

      -3
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      Рейтинг: +5

      Атос 24 августа 2015, 13:30

      Я за попадание нашей сборной на чемпионат Европы! Но я не вижу в качестве тренера сборной Слуцкого. Поспешили в РФС. Я назначил бы Бышовца и дал ему поработатьна перспективу, а не гнать результат в этом отборочном цикле когда сами облажались с Капелло. Капелло надо было убирать сразу после Бразилии, а не тянуть резину

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 августа 2015, 12:35

      Нигматулин выступает на приличном уровне. Правда как диджей.

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