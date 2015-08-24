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    Рамос: «Рано делать далеко идущие выводы»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал игру своей команды в матче первого тура Примеры против с хихонского «Спортинга». По мнению капитана «сливочных» после одной неудачной встречи рано делать далеко идущие выводы.

    «Сейчас рано делать далеко идущие выводы. Очевидно, что в первом тайме наша команда была не слишком хороша, но во втором мы действовали более инициативно. Хотелось набрать три очка. Если наша команда не побеждает, то это всегда плохо», - сказал Рамос в интервью Canal+.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 06:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 24 августа 2015, 11:13

      Есть команды, в играх против которых, просто необходимо набирать 3 очка. Что бы в конце сезона не подсчитывать, сколько же не хватило до 1го места...

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 24 августа 2015, 09:55

      В принципе, конечно же, ничего страшного не случилось, впереди целый марафон, да и любая команда первый тур проводит наиболее собранно, а если еще и на домашней арене, тогда собраннее вдвойне. Другое дело, что в конце чемпионата, как раз этих двух потерянных очков может и не хватить, хотя потери еще будут у всех соперников.

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