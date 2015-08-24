Рамос: «Рано делать далеко идущие выводы»

Есть команды, в играх против которых, просто необходимо набирать 3 очка. Что бы в конце сезона не подсчитывать, сколько же не хватило до 1го места...
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал игру своей команды в матче первого тура Примеры против с хихонского «Спортинга». По мнению капитана «сливочных» после одной неудачной встречи рано делать далеко идущие выводы.
«Сейчас рано делать далеко идущие выводы. Очевидно, что в первом тайме наша команда была не слишком хороша, но во втором мы действовали более инициативно. Хотелось набрать три очка. Если наша команда не побеждает, то это всегда плохо», - сказал Рамос в интервью Canal+.