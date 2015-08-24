Рамос: «Рано делать далеко идущие выводы»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал игру своей команды в матче первого тура Примеры против с хихонского «Спортинга». По мнению капитана «сливочных» после одной неудачной встречи рано делать далеко идущие выводы.

«Сейчас рано делать далеко идущие выводы. Очевидно, что в первом тайме наша команда была не слишком хороша, но во втором мы действовали более инициативно. Хотелось набрать три очка. Если наша команда не побеждает, то это всегда плохо», - сказал Рамос в интервью Canal+.