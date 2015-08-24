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    Бенитес: «Во втором тайме команда действовала так, как должна была»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес подвел итоги матча против хихонского «Спортинга» в рамках первого тура Примеры.

    «Во втором тайме команда действовала так, как должна была. После перерыва «Реал» показал характер и свои сильные качества. Но нам не хватало последнего паса и решающего удара.Нам не хватило пространства в игре при атаках, я уверен все наладится, я верю в будующие "Реала", - отметил специалист.

    Источник: Marca

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    24.08.2015 01:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 24 августа 2015, 10:06

      При Анчи Реал бы порвал этот Спортинг, как Тузик грелку, хотя, если честно, то новичек мне понравился. Не струсил и огрызался, как мог, правда во втором тайме заметно подсел. Будь команда поопытней, она бы запросто смогла поймать Реал на контратаках, что Спортинг и делал несколько раз и только неопытность соперника спасала мадридцев от неприятностей.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 августа 2015, 08:34

      Ну не было шансов просто... Роналду не выводили на пустые ворота с мячом.. Что ж тут поделать?

      -1
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      Рейтинг: +11

      F-50 24 августа 2015, 07:49

      Идиоты,на фиг вы трогали того Анчелотти,команда была хоть похожа на что то,нет Бля захотелось Пересу по выё....

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 24 августа 2015, 03:12

      Нет былой стройности в игре. Можно списать на начало чемпионата, но по-прежнему не хватает центрфорварда-задиры

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 августа 2015, 02:43

      можно чемп испании уже заканчивать, всё ясно... реал сейчас выглядит как сборище бурсаков, которым командует трудовик дядя рафа...

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      Рейтинг: +224

      Ele13 24 августа 2015, 01:30

      Ничья тоже неплохой результат, хоть и соперник только что вернулся в высшую лигу. Однако работы много у Бенитеса. Удачи ему и Реалу!

      0
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      Рейтинг: +48

      phantom46 24 августа 2015, 01:08

      я верю в будующие Реала, - отметил специалист.
      Вы там что, ПТУшников набрали? Столько ошибок

      2
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