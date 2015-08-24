Бенитес: «Во втором тайме команда действовала так, как должна была»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес подвел итоги матча против хихонского «Спортинга» в рамках первого тура Примеры.

«Во втором тайме команда действовала так, как должна была. После перерыва «Реал» показал характер и свои сильные качества. Но нам не хватало последнего паса и решающего удара.Нам не хватило пространства в игре при атаках, я уверен все наладится, я верю в будующие "Реала", - отметил специалист.