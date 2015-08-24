Побегалов: «Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался»

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов в 8-м туре ФНЛ после победы над "Тосно" (2:1) отметил, что его подопечным практически удалось выполнить план на игру.

«Сегодня мы играли не в закрытый, а в рациональный футбол. Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался. Частично удался, потому что нам противостоял мотивированный соперник», - отметил специалист.