Побегалов: «Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался»

Мы играли не в закрытый, а в открытый футбол.
А вообще то Шинник поздравляю с победой. ФК Тосно, который левейшим решением арбитра по инциденту с Акинфеевым, не пустили в РПЛ, с расстройства продал половину состава и сразу оказался в середничках ФНЛ.
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов в 8-м туре ФНЛ после победы над "Тосно" (2:1) отметил, что его подопечным практически удалось выполнить план на игру.
«Сегодня мы играли не в закрытый, а в рациональный футбол. Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался. Частично удался, потому что нам противостоял мотивированный соперник», - отметил специалист.