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    Побегалов: «Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался»

    Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов в 8-м туре ФНЛ после победы над "Тосно" (2:1) отметил, что его подопечным практически удалось выполнить план на игру.

    «Сегодня мы играли не в закрытый, а в рациональный футбол. Если судить по тому, что выиграли, то наш план частично удался. Частично удался, потому что нам противостоял мотивированный соперник», - отметил специалист.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2015 00:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 24 августа 2015, 03:06

      Мы играли не в закрытый, а в открытый футбол.
      А вообще то Шинник поздравляю с победой. ФК Тосно, который левейшим решением арбитра по инциденту с Акинфеевым, не пустили в РПЛ, с расстройства продал половину состава и сразу оказался в середничках ФНЛ.

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