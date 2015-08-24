Камерунский футболист умер во время матча

26-летний нападающий клуба второго камерунского дивизиона "Динамо" из Дуалы Леопольда Ангонга Обена потерял сознание во время матча первенства и позже скончался.

Инцидент случился в субботу по ходу матча с командой "Коломбе" из Джа и Лобо, когда против игрока нарушили правила в штрафной площади.

Получив помощь врачей, футболист продолжил игру, но спустя несколько минут потерял сознание. Обена доставили в больницу Дуалы, где он вскоре умер. Причины смерти пока не раскрываются.