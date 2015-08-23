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    Серия А. «Карпи» пропускает пять мячей от «Сампдории» и другие результаты

    В очередных матчах первого тура чемпионата Италии «Сампдория» нанесла сокрушительное поражение «Карпи», «Кьево» обыграло «Эмполи», «Сассуоло» вырвало победу у «Наполи», «Палермо» на последних минутах матча забило единственный мяч во встрече с «Дженоа», гол Йоветича в добавленное время принес «Интеру» три очка в матче с «Аталантой», а «Торино» обыграло новичка лиги «Фрозиноне».

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Сампдория (Генуя) - Карпи - 5:2 (5:1)

    Голы: 1:0 — Эдер, 14 (с пенальти); 2:0 — Муриель, 21; 3:0 — Муриель, 31; 4:0 — Эдер, 33; 5:0 — Фернандо, 37; 5:1 — Лаццари, 38; 5:2 — Ридер, 88.

    Эмполи - Кьево (Верона) - 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 — Сапонара, 7; 1:1 — Меджорини, 50; 1:2 — Бирса, 60; 1:3 — Палоски, 64.

    Сассуоло - Наполи (Неаполь) - 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 — Гамшик, 3; 1:1 — Флоро Флорес, 32; 2:1 — Сансоне, 84.

    Палермо - Дженоа (Генуя) - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Эль-Каутари, 90.

    Интер (Милан) - Аталанта (Бергамо) - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Йоветич, 90.

    Фрозиноне - Торино (Турин) - 1:2

    Голы: 1:0 — Соддимо, 7; 1:1 — Квальярелла, 59; 1:2 — Базелли, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 23:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 24 августа 2015, 00:26

      В Серии А очень часто появляются новые клубы

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      Рейтинг: +48

      phantom46 24 августа 2015, 00:10

      5-1 после первого тайма, это сильно!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > phantom46 24 августа 2015, 00:31

      А я сначала не заметил))

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