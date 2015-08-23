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    Каборе может пополнить ряды «Краснодара»

    Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе может перейти в "Краснодар". Отмечается, что 27-летний африканец сменит одну краснодарскую команду на другую в ближайшие дни. В текущем сезоне Каборе не провел ни одной минуты.

    Напоминаем, что "Краснодару" запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав "горожан" может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду.

    Источник: Greenmile

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    23.08.2015 22:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +74

      Linxform 24 августа 2015, 14:06

      "Напоминаем, что "Краснодару" запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав "горожан" может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду."
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      Уточняем - данное ограничение действует в отношении игроков, заявляемых Краснодаром для участия в Еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +36

      Tocc 24 августа 2015, 11:31

      Не может,а пополнит)

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 24 августа 2015, 06:55

      "Краснодару" запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав "горожан" может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду." (с)

      "Краснодару" можно приобретать кого угодно и как угодно. Из-за нарушения финансового fair-play, "Краснодару" запрещено заявлять игроков в еврокубки, кроме свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду. "Бомбардиру" должно быть стыдно этого не знать.

      2
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 24 августа 2015, 06:36

      было бы просто здорово!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч 24 августа 2015, 02:43

      Жаль не Спартака.

      -2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 24 августа 2015, 02:32

      А долго ли по степи бежать из одного лагеря в другой?

      0
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 24 августа 2015, 00:47

      Трансфер, который должен состояться не смотря ни на что!)

      0
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