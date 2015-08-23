РФПЛ. «Краснодар» и «Мордовия» счет не открыли

Бронзовый призер чемпионата России «Краснодар» продолжает испытывать сложности. Казалось бы, обыграв чемпиона страны «Зенит» «горожане» смогут вновь подняться в зону еврокубков, но в домашнем матче со скромной «Мордовией» счет так и не был открыт. Для саранской команды эта ничья стала уже четвертой в чемпионате, а побед в послужном списке команды Андрея Гордеева пока не значится.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Краснодар - Мордовия (Саранск) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча