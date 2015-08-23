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    РФПЛ. «Краснодар» и «Мордовия» счет не открыли

    Бронзовый призер чемпионата России «Краснодар» продолжает испытывать сложности. Казалось бы, обыграв чемпиона страны «Зенит» «горожане» смогут вновь подняться в зону еврокубков, но в домашнем матче со скромной «Мордовией» счет так и не был открыт. Для саранской команды эта ничья стала уже четвертой в чемпионате, а побед в послужном списке команды Андрея Гордеева пока не значится.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Краснодар - Мордовия (Саранск) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 22:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      aviator117 24 августа 2015, 09:28

      Уберите Смолова хоть на игру и победа будет у быков. Смолов-
      пустота!!!

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      Рейтинг: +291

      EFR 23 августа 2015, 22:29

      Спад начинается у Кононова.Нет такого как в том году тащили команду бразильцы или Широков.

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > 24 августа 2015, 07:00

      Был на матче. Игра быков никакая. Тащить реально некому. Ощущается острая нехватка умного распасовщика в центре. С возвращением в строй Жоаозиньо, Перейры и Лаборде, должно улучшиться, но это не панацея. Получается что сейчас команда зависима от определенных игроков, а без них и паса нет, и Ари пешком ходит, и Вандерсон мячи постоянно теряет и Смолов в пустые ворота не попадает......

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