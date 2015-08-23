Примера. «Барселона» отомстила «Атлетику»

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» смогла нанести минимальное поражение «Атлетику» из Бильбао, который недавно обыграл команду Луиса Энрике в Суперкубке Испании (4:0, 1:1). В матче же чемпионата единственный гол записан на имя Луиса Суареса, при этом любопытно, что в первом тайме нападающий Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

Атлетик (Бильбао) - Барселона - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Суарес, 54.