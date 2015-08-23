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    Примера. «Барселона» отомстила «Атлетику»

    В первом туре чемпионата Испании «Барселона» смогла нанести минимальное поражение «Атлетику» из Бильбао, который недавно обыграл команду Луиса Энрике в Суперкубке Испании (4:0, 1:1). В матче же чемпионата единственный гол записан на имя Луиса Суареса, при этом любопытно, что в первом тайме нападающий Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Атлетик (Бильбао) - Барселона - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Суарес, 54.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 21:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 августа 2015, 10:08

      1-0 это месть? это помоему еле перднули..

      0
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 24 августа 2015, 09:02

      Все равно с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 24 августа 2015, 06:38

      БАСКИ МОЛОДЦЫ!!

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      Рейтинг: +11

      >ㅁㅁ< 24 августа 2015, 05:21

      Хаха неймар ушол из барса

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 23 августа 2015, 23:43

      Атлетик, самая грубая команда в чемпионате. правильно Лео поберегся, а то бы тоже на носилках унесли. Игра у Барсы явно сырая, сыгранности пока вообще не видно. Обработка мяча и первый пас у многих на двойку. предстоят две тяжелые игры, а лазарет уже полон. а Атлетам действительно отомстили. Теперь они покатятся вниз, слишком много сил они оставили в трех играх.

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      Рейтинг: +11

      Кувалдой по ....! 23 августа 2015, 23:31

      Тяжко будет, очень тяжко в этом сезоне. Состав сыроват как-то, не готовы физически. Боюсь 3 место за нами

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 августа 2015, 22:26

      Жаль АБ! Удачи в новом сезоне, кроме матчей против Реала!

      1
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 23 августа 2015, 21:53

      Реабилетировались!)

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      Рейтинг: +10

      Сулиман Чеченец)) 23 августа 2015, 21:48

      Отомстила? )))

      0
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      Рейтинг: +14

      torres_drogba 23 августа 2015, 21:48

      а где на этом сайте статистику можно посмотреть? бомбардиры, голевые пасы?

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