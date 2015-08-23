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    Серия А. «Ювентус» проиграл «Удинезе»

    Первый тур чемпионата Италии проходит не без неожиданностей. Действующий чемпион страны и обладатель кубка, финалист Лиги чемпионов и наверняка главный фаворит нового сезона «Ювентус» потерпел поражение в своем первом матче. «Удинезе» открыло счет уже в концовке, Сирил Теро переправил сферу в сетку ворот на 78 минуте, и этого гола оказалось достаточно, чтобы не дать «старой синьоре» взять очки на домашнем стадионе.

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Ювентус (Турин) - Удинезе (Удине) - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Теро, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 21:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 26 августа 2015, 00:32

      Беда будет в этом сезоне у юве. Тевесу замену так и не купили.

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 24 августа 2015, 10:46

      ИНТЕР выграл форза ИНТЕР соперники потеряли очки

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 августа 2015, 08:45

      Да уж.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 августа 2015, 00:40

      Кьелини позволил навесить, а барцалье решил не доигрывать эпизод до конца, это о голе, понастоящему худший игрок матча, если не брать ислу, который вышел в конце, это дибала, не понятно что он делал на поле, куда навешивал, итогом стало потеря им мяча и голевая атака, но вообщем здесь я не вижу вины игроков, здесь вина Аллегри,которого надо было выгонять после финала лч!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 августа 2015, 22:23

      Зря купили Манджукича! Играть не может, только провоцировать умеет!

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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 23 августа 2015, 21:35

      При всем уважением к Юве,и болельщикам,вот почему Лорьенте оставить в запасе,а с первых минут выпускать эту хорватскую чучелу,который из 5моментов один может реализует

      0
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      Рейтинг: +11

      Sinister333 > NORILSK 24 23 августа 2015, 21:38

      честно, я вообще разочарован этой покупкой, Карлитос гораздо острее играл УЖЕ В ПЕРВЫХ ИГРАХ....А ЭТО МЕДУЗА

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      Рейтинг: +11

      Sinister333 23 августа 2015, 21:25

      зачем покупать игроков за 32 и 26 лямов Дибалу и Алекса Сандро, чтоб одного на замену, другого в запасе????Евра, Падоин, Исла, Льоренте- это основа сегодняшнего Юве, ну тогда явно нам не быть в 8-ке лучших Европы!Макс, у нас же классные игроки у есть-завтра еще Куадрадо присоединится,давай...........
      .......

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      Рейтинг: +11

      JohnJuve > Sinister333 23 августа 2015, 21:29

      Не забывай про травмированных!Маркизио с Хедирой очень бы пригодились!Погба сыграл не лучший свой матч!

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      Рейтинг: +11

      Sinister333 > JohnJuve 23 августа 2015, 21:31

      верно,но можно было бы выпустить, того же Дзадзу, Сандро и Стураро к примеру...

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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 23 августа 2015, 21:23

      Да не неожиданный результат....Ну Юве все равно сильнее,хотя будет тяжело без Пирло,Видаля,и Карлитоса

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      Рейтинг: +11

      JohnJuve 23 августа 2015, 21:21

      Схема 3-5-2 опасна для контратак!Тем более с новыми игроками!

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      Рейтинг: +11

      JohnJuve 23 августа 2015, 21:20

      Нужно было изначально играть по схеме 4-3-3 с высоким прессингом и тогда победа была бы обеспечена!

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