АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон»

«Манчестер Сити» в этом сезоне твердо намерен забрать титул чемпионов Англии обратно из Лондона, и свои намерения команда подтверждает делом, а не словом. «Горожане» сумели одержать третью победу подряд в новом чемпионате, и в этом туре смогли единолично возглавить турнирную таблицу по крайней мере до окончания матча между «Арсеналом» и «Ливерпулем». В матче с «Эвертоном» «Манчестер Сити» обеспечили победу голы Александра Коларова и Самира Насри во втором тайме встречи.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

Эвертон (Ливерпуль) - Манчестер Сити - 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Коларов, 57; 0:2 — Насри, 69.