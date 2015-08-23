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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон»

    «Манчестер Сити» в этом сезоне твердо намерен забрать титул чемпионов Англии обратно из Лондона, и свои намерения команда подтверждает делом, а не словом. «Горожане» сумели одержать третью победу подряд в новом чемпионате, и в этом туре смогли единолично возглавить турнирную таблицу по крайней мере до окончания матча между «Арсеналом» и «Ливерпулем». В матче с «Эвертоном» «Манчестер Сити» обеспечили победу голы Александра Коларова и Самира Насри во втором тайме встречи.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

    Эвертон (Ливерпуль) - Манчестер Сити - 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Коларов, 57; 0:2 — Насри, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Kristfr 23 августа 2015, 22:30

      сити чемп
      сто пудов

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 августа 2015, 22:20

      Молодцы! С победой! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +10

      SamW888 23 августа 2015, 20:11

      Достойно выступили

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      Рейтинг: +10

      Гаго 23 августа 2015, 20:05

      Пока еще рано что-либо утверждать.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 23 августа 2015, 20:04

      Очень хорошо играет МС в первых турах. Посмотрим, что будет дальше.

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