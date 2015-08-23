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    Бундеслига. «Боруссия» Д не оставила шансов «Ингольштадту»

    Дортмундская «Боруссия» во втором туре чемпионата Германии играла в гостях против еще скромного и неумелого новичка турнира. Он, в свою очередь, не сумел ничего противопоставить более именитому сопернику. Подопечные нового тренера Томаса Тухеля «отгрузили» четыре безответных мяча. Пока что при этом наставнике коллектив играет ничуть не хуже, чем при его предшественнике Юргене Клоппе.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Ингольштадт — Боруссия (Дортмунд) — 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 — Гинтер, 55; 0:2 — Ройс, 60 (с пенальти); 0:3 — Кагава, 80; 0:4 — Обамеянг, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 18:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      joma130988 23 августа 2015, 20:36

      хооохохооо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 августа 2015, 20:29

      Что с ними сделает Бавария тогда

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 23 августа 2015, 20:05

      Боруссия радует.

      0
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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 23 августа 2015, 18:54

      Ой как Дортмунд бомбить будет в этом году только бы травм не было-бы

      0
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