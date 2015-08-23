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    Моуринью: «Многие расстроены победой «Челси»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал воскресную победу своей команды в матче третьего тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:2).

    «Я предпочитаю не давать свою оценку, а хранить молчание. Знаю, что многие расстроены результатом — люди любят, когда «Челси» снова проигрывает. Я же очень рад, что футболисты получили то, чего заслуживают. Пять очков в трех матчах — это недостаточно. Есть чувство, что нам приходится бороться со многими факторами. Но сегодня мы победили», - заявил португалец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2015 18:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 25 августа 2015, 00:25

      Маур как всегда на высоте. Взрыв #уканов слышно даже здесь!)

      0
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      Рейтинг: +50

      roskaz 24 августа 2015, 19:44

      Исправьте с 5 очков на 4.

      0
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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 23 августа 2015, 22:09

      Вообще то многим плевать

      0
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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 23 августа 2015, 22:09

      Вообще похер

      0
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      Рейтинг: +10

      Don Drakon 23 августа 2015, 20:21

      Траль

      0
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      Рейтинг: +10

      ELYORBEK 23 августа 2015, 19:52

      ты сначала выграй 3-0 5-0 потом говорить надо маур

      -1
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      Рейтинг: +11

      flink 23 августа 2015, 18:55

      конечно недостаточно, особенно когда их 4

      1
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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 23 августа 2015, 18:55

      Как же я ненавижу этого самодовольнго урода

      1
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      Рейтинг: +95

      demir301 > REKORDMEISTER 23 августа 2015, 19:22

      Думаю ему глубоко плевать!!!

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 18:29

      Многие расстроены тем, что победила команда, которую тренирует Моуриньо.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 августа 2015, 18:24

      Конечно,молчание он предпочитает хранить

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