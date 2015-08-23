Молодежное первенство. «Кубань» в голевом матче выиграла в Самаре

У вас очень "грамотные" новостники.Позор,одна ошибка за другой.
Краснодарская «Кубань» на выезде переиграла самарские «Крылья Советов» в рамках матча шестого тура молодежного первенства России.
Команды порадовали собравшихся болельщиков голевой феерией, забив на двоих семь мячей.
Первенство России среди молодежных команд. 6-й тур
Крылья Советов (мол.) (Самара) — Кубань (мол.) (Краснодар) — 2:5 (0:1)
Голы: 0:1 — Нурисов, 12; 0:2 — Каретник, 61; 0:3 — Майорович, 65; 0:4 — Макушкин, 69 (с пенальти); 0:5 — Стефанович, 80; 1:5 — Калинин, 83; 2:5 — Козлов, 90.