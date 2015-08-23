АПЛ. «Челси» победил «Вест Бромвич»

Неудачно стартовавший для себя в сезоне «Челси» в воскресенье в целом успешно сыграл против «Вест Бромвича». Перед матчем появилась информация, что новичок «синих» Педро сразу будет брошен в бой — так, собственно, и вышло. И именно испанцу суждено было открыть счет в матче. Сделал он это по истечении двадцати минут. Спустя десятиминутку его соотечественник Диего Коста увеличил преимущество, а в концовке тайма забил и другой испанец — Сесар Аспиликуэта. В составе хозяев феерил только один человек — Джеймс Моррисон. На 14-й минуте он не смог переиграть вратаря соперника при пенальти, зато потом «отгрузил» в ворота Тибо Куртуа целый дубль. Но его для пополнения очковой копилки оказалось недостаточно.

В составе «Челси» «отметился» удалением Джон Терри.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

Вест Бромвич - Челси (Лондон) - 2:3 (1:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Педро, 20; 0:2 - Коста, 30; 1:2 - Моррисон, 35; 1:3 - Аспиликуэта, 42; 2:3 - Моррисон, 59.

Незабитый пенальти: Моррисон, 14.

Вест Бромвич: Майхилл, МакОли, Доусон, Ольссон, Брант, Флетчер, Якоб, МакКлин (Ламберт, 60), Моррисон (Гарднер, 88), МакМанаман (Гнабри, 78), Рондон.

Челси: Куртуа, Иванович, Аспиликуэта, Терри, Зума, Матич, Виллиан (Кэйхилл, 56), Фабрегас, Азар, Коста (Фалькао, 78), Педро (Оби Микел, 84).

Предупреждения: Матич, 17; МакКлин, 37; МакМанаман, 71.

Удаление: Терри, 54.

Судья: Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн).