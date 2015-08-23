Маслов: «Уфа» была мертвой в поединке против «Локомотива»

Бывший тренер-селекционер московского «Локомотива» Валерий Маслов прокомментировал воскресную победу «железнодорожников» в матче шестого тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).

«Матч дался «Локомотиву» очень легко. «Уфа» в этой игре выглядела просто «мертвой» командой. Такая легкая победа москвичей видится мне даже немного странной, учитывая, что предыдущий матч с «Тереком» «железнодорожники» провели безобразно. В домашних матчах соперники «Локомотива» играют вторым номером. Красно-зеленым приходится постоянно атаковать, и они начинают испытывать серьезные сложности. Можно сказать, что у команды проблемы в игре первым номером – не все получается в созидании. В гостевых играх московский клуб не имеет в начале матча территориального преимущества. А контратаки у «Локомотива» получаются гораздо лучше, чем позиционные. Кроме того, соперники у себя дома действуют более расслабленно, чем на выезде», - сказал эксперт.