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    «Арсенал» пришлет за Бензема частный самолет

    Форвард "Реала" Карим Бензема отправится в Лондон на переговоры с лондонским "Арсеналом". Руководство "канониров" отправит за французом личный самолет, а в столице Англии он будет жить в одном из лучших отелей. Встреча состоится в понедельник. В тот же день француз должен пройти медосмотр.

    По информации британских источников, "Арсеналу" придется заплатить за Бензема 50 миллионов фунтов. Тем самым "канониры" побьют свой трансферный рекорд - самым дорогим игроком лондонской команды является Месут Озил, который перешел в команду за 35 миллионов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.08.2015 16:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      nitto 23 августа 2015, 19:47

      Завышенная цена за бомбардира, максимум он 25 стоит отталкиваясь от его возможностей.

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      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 23 августа 2015, 18:31

      Скорей бы .....Бенз перешел бы к нам.....супер форвард

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      Рейтинг: +421

      LMI 23 августа 2015, 18:10

      Эта сага с Бензема утомила уже ГОРАЗДО больше чем с Чехом, чем даже с любым иным игроком, которого мы когда-либо подписывали. И ведь совсем не факт, что это правда или даже полуправда

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      Рейтинг: +10

      AlexandrZhukov > LMI 23 августа 2015, 21:27

      Скорее правда. Сегодня с Хихонским Спортингом его даже в запасе нет, что странно. Я склонен верить )

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      Рейтинг: +10

      fc_valencia > AlexandrZhukov 23 августа 2015, 23:40

      Его нет даже в запасе наверно потому что у него травма еще! Новости хоть бы почитал

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