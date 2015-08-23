Маурисио: «Сразу извинился перед Ташаевым за сломанный зуб»

Полузащитник грозненского «Терека» Маурисио прокомментировал игровой момент из матча шестого тура РФПЛ против московского «Динамо» (1:1), когда бразилец случайно сломал зуб сопернику Александру Ташаеву.

«Была чисто игровая ситуация, мы оба боролись за мяч, и так получилось, что я попал рукой в лицо. Я еще на поле сразу извинился перед Ташаевым. Я сказал, извини, не хотел, так получилось. Футбол - контактный вид спорта. Я не понимаю футболистов, которые умышленно играют грубо. Мы выполняем одно дело и должны уважать друг друга. Элемент случайности присутствует, от этого никуда не денешься. Но играть заведомо грубо не только не по мне, я это категорически не приемлю в целом. В субботу увидел фотографию Ташаева в интернете без зуба, и еще раз уже через социальную сеть принес ему извинения», - сказал бразилец.