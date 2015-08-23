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    Маурисио: «Сразу извинился перед Ташаевым за сломанный зуб»

    Полузащитник грозненского «Терека» Маурисио прокомментировал игровой момент из матча шестого тура РФПЛ против московского «Динамо» (1:1), когда бразилец случайно сломал зуб сопернику Александру Ташаеву.

    «Была чисто игровая ситуация, мы оба боролись за мяч, и так получилось, что я попал рукой в лицо. Я еще на поле сразу извинился перед Ташаевым. Я сказал, извини, не хотел, так получилось. Футбол - контактный вид спорта. Я не понимаю футболистов, которые умышленно играют грубо. Мы выполняем одно дело и должны уважать друг друга. Элемент случайности присутствует, от этого никуда не денешься. Но играть заведомо грубо не только не по мне, я это категорически не приемлю в целом. В субботу увидел фотографию Ташаева в интернете без зуба, и еще раз уже через социальную сеть принес ему извинения», - сказал бразилец.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    23.08.2015 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 23 августа 2015, 19:38

      Красавчик Маур...бывает!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      KonigZavuLon 23 августа 2015, 17:19

      "...чисто игровая ситуация...попал рукой в лицо..." аж так, что зуб сломал. Сказки странствий.

      1
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      Рейтинг: +17

      keks 05 > KonigZavuLon 23 августа 2015, 19:22

      поиграй в мужской футбол там и не такие "сказки" бывают...

      -1
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