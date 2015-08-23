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    Галлиани намекнул, что Балотелли вернется в «Милан»

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани намекнул, что форвард "Ливерпуля" Марио Балотелли в скором времени вернется в команду.

    "Я не могу ничего комментировать. Но могу сказать, что некоторые влюбленности не проходят, они возвращаются со временем. А мы с Берлускони романтики", - цитирует Галлиани итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

    Отметим, сегодня стало известно о том, что Балотелли точно покинет команду на следующей неделе. Форвард отправился во Флоренцию на переговоры с одним из итальянских клубов. Договор новой командой будет подписан на правах аренды.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.08.2015 16:31
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