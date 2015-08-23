Кульков: «Виллаш-Боаш может покинуть РФПЛ в течение сезона»

Какое дело Кулькову до Зенита?! Что наши поросята все никак не могут фильтровать базар?! Все им нужно по поводу других клубов высказаться!
Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков не исключил, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в скором времени оставит свой пост.
«Вполне вероятно, что португалец покинет сине-бело-голубых до конца сезона. Ему давали много авансов, но задач на международной арене он так и не выполнил. Тогда, кстати, лимит его устраивал. Если сейчас зенитовцы будут не на первых ролях в РФПЛ, то подобный вопрос возникнет. К тому же, словно по негласной договоренности, клубы стали делать ставку на отечественных тренеров. Видимо, руководители сделали выводы после истории с Фабио Капелло», - заявил эксперт.