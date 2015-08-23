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    Кульков: «Виллаш-Боаш может покинуть РФПЛ в течение сезона»

    Ветеран московского «Спартака» Василий Кульков не исключил, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в скором времени оставит свой пост.

    «Вполне вероятно, что португалец покинет сине-бело-голубых до конца сезона. Ему давали много авансов, но задач на международной арене он так и не выполнил. Тогда, кстати, лимит его устраивал. Если сейчас зенитовцы будут не на первых ролях в РФПЛ, то подобный вопрос возникнет. К тому же, словно по негласной договоренности, клубы стали делать ставку на отечественных тренеров. Видимо, руководители сделали выводы после истории с Фабио Капелло», - заявил эксперт.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.08.2015 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +365

      n272nm 24 августа 2015, 12:58

      Какое дело Кулькову до Зенита?! Что наши поросята все никак не могут фильтровать базар?! Все им нужно по поводу других клубов высказаться!

      1
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      Рейтинг: +146

      Misha78 24 августа 2015, 11:20

      Если уйдёт, никто я думаю не расстроится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 23 августа 2015, 18:54

      С таким составом любой тренер будет за 1,2 место бороться. Лишь бы Кононова не перекупили. Гончаренко, реально, с этими игроками в Европе шороху наведет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2015, 17:53

      Думаю Зенит ничего не потеряет от его ухода.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2015, 17:50

      московские только и ждут чтобы Зенит развалился

      2
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      Рейтинг: +16

      suhow6 23 августа 2015, 17:42

      гнать его суку...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > suhow6 23 августа 2015, 17:49

      а ты кто кабель или кобель

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 августа 2015, 16:15

      Интересно, а каких результатов в Европе можно ожидать с лимитом? Кто-то серьезно думает, что в России есть хотя бы 5 игроков уровня полуфинала ЛЧ?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 августа 2015, 16:13

      С таким составом не стать чемпионом грех просто,а Боаш посредственный тренер,он это в Англии доказал

      0
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