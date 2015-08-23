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    РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Уфу»

    Московский «Локомотив» в поединке шестого тура РФПЛ не пощадил «Уфу». «Железнодорожники» ехали в Башкирию на правах фаворита, и они его подтвердили. На 6-й минуте счет открыл Умар Ниассе. Его сватают в турецкий чемпионат, однако он остается верен российскому клубу. В первом тайме также отличился Алан Касаев. Через десять минут после начала второй половине красную карточку получил Сильвестр Игбун за удар локтем по голове своего соперника. Разгромным же счет сделал Неманья Пейчинович.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Уфа - Локомотив (Москва) - 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Ниассе, 6; 0:2 - Касаев, 35; 0:3 - Пейчинович, 80.

    Уфа: Юрченко, Кацалапов (Пури, 46), Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Фомин, 65), Марсиньо, Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.

    Локомотив: Гильерме, Денисов (Логашов, 86), Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов (Ал. Миранчук, 81), Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе (Майкон, 73).

    Предупреждения: Кацалапов, 10; Игбун, 37; Засеев, 52; Тумасян, 62.

    Удаление: Игбун, 57 (вторая ж.к.).

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 15:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      kixer 23 августа 2015, 19:21

      С Победой Паравозы!!!! Но нельзя расслабляться, Уфа и правда никакая была. А судья наоборот еще жалел их и много чного карточек не показал, хотя было за что

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 августа 2015, 18:59

      Локомотив с уверенной победой!
      Неужели Смородская скоро перестанет ходить в раздевалку к футболистам и начнёт ходить в сауну с престарелыми сенаторами?

      0
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      Рейтинг: +25

      bacardpsic 23 августа 2015, 17:57

      Локомотив приехал со своим судьей сегодня, свистел не по делу

      -1
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > bacardpsic 23 августа 2015, 18:43

      Ты о чём пля, он щадил Уфу

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 августа 2015, 17:44

      СЛУЦКИЙ ВРОДЕ ТОЛКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ....НО КАК ОН НЕ ВЗЯЛ В СБОРНУЮ КАСАЕВА...ПРОВОДЯЩЕГО ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ НУ ПРОСТО ЗДОРОВО И ОДНОГО ИЗ НЕМНОГИХ УМЕЮЩИХ ОБЫГРАТЬ ОДИН В ОДИН

      3
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 августа 2015, 19:08

      Будь его воля, то он бы взял с собой только игроков цеска, но негры в России, как правило, не рождаются. Есть несколько русских, например певунья Манго и актёр Сиятвинда. Да, да - это тот который вождя племени сыграл, хохла в дурной комедии "Всё включено" и играет в театре у К.А. Райкина. Но таких мало. Мусик и Бумбия никак на россиян не похожи, русский язык не знают и вообще их дома львы ждут. Ведь вся еда в гейропу сбежала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 августа 2015, 16:13

      С победой! Игроки и болельщики поздравили главного тренера с Днем рождения!
      Уфе удачи!

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    • ...
      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 23 августа 2015, 15:28

      С уверенной победой)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +106

      nice_taste 23 августа 2015, 15:27

      давно ли 3-0 разгромом считается?

      -1
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      Рейтинг: +65

      паха1991 > nice_taste 23 августа 2015, 15:31

      а вы давно проснулись?

      1
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      Рейтинг: +22

      MulaAan > nice_taste 23 августа 2015, 15:36

      Всегда...

      0
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      Рейтинг: +74

      Scar > nice_taste 23 августа 2015, 17:10

      Не позорился бы :))

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