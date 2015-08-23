ФНЛ. «Байкал» и «Тюмень» обошлись без голов

В первом матче очередного тура ФНЛ встретились «Байкал» и «Тюмень». Оба коллектива стартовали достаточно неудачно, поэтому какого-то искрометного футбола от них ждать не приходилось. Так и получилось. Ворота не были распечатаны ни разу.

Чемпионат России. ФНЛ. 8-й тур

Байкал (Иркутс) - Тюмень - 0:0

Байкал: Бородько, Авагимян (Меркулов, 54), Пытлев, Кириленко (Кириллов, 62), Майборода, Мильдзихов, Машнев, Нарылков, Землянский, Кортава (Киселев, 57), Ахба (Ющук, 73).

Тюмень: Телков, Пономарев, Локтионов, Таказов (Полин, 87), Кичин (Куликов, 74), Пустозеров (Маркин, 72), Павленко, Шляпкин, Чудин, Кленкин, Мамтов.

Предупреждения: Локтионов, 75; Теленков, 80; Телков, 89.

Судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург).