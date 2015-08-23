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    ФНЛ. «Байкал» и «Тюмень» обошлись без голов

    В первом матче очередного тура ФНЛ встретились «Байкал» и «Тюмень». Оба коллектива стартовали достаточно неудачно, поэтому какого-то искрометного футбола от них ждать не приходилось. Так и получилось. Ворота не были распечатаны ни разу.

    Чемпионат России. ФНЛ. 8-й тур

    Байкал (Иркутс) - Тюмень - 0:0

    Байкал: Бородько, Авагимян (Меркулов, 54), Пытлев, Кириленко (Кириллов, 62), Майборода, Мильдзихов, Машнев, Нарылков, Землянский, Кортава (Киселев, 57), Ахба (Ющук, 73).

    Тюмень: Телков, Пономарев, Локтионов, Таказов (Полин, 87), Кичин (Куликов, 74), Пустозеров (Маркин, 72), Павленко, Шляпкин, Чудин, Кленкин, Мамтов.

    Предупреждения: Локтионов, 75; Теленков, 80; Телков, 89.

    Судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 24 августа 2015, 06:50

      Пдц растыки наши. Пенальти забить на последних минутах и то не смогли. 18 место пока наш максимум. К сожалению. Верим...

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