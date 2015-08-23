Зинченко: «Футбол без болельщиков не очень интересен»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко дал комментарий перед матчем шестого тура РФПЛ против «Локомотива».

«Приятно, что теперь играем непосредственно перед своими трибунами. В прошлом сезоне, когда 27 игр провели в гостях, было тяжеловато. Футбол без зрителей не очень интересен. Когда же тебя кто-то гонит вперед, появляются дополнительные силы и эмоции. Мы обязаны не подводить фанатов. В этом сезоне будет ровный чемпионат, когда нельзя будет предсказать результат любого матча. Воскресная игра против «Локомотива» должна быть зрелищной. Думаю, будут и положительные эмоции, и очки». - сказал украинец.