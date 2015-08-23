Губерниев: «Лучший футбольный комментатор страны — Стогниенко»

Один из сильнейших спортивных комментаторов России Дмитрий Губерниев сообщил, кто, по его мнению, лучше всех в стране работает на футбольных трансляциях.

«Считаю, что лучшим футбольным комментатором страны является коллега Владимир Стогниенко. Лучший же вообще — это тот, кто у нас работает на Формуле-1, - Алексей Попов. Надеюсь, что они, а также ряд других действующих сотрудников ВГТРК, вместе со мной будут работать на создающемся федеральном спортивном канале «Матч-ТВ», - сказал Губерниев.