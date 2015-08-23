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    Губерниев: «Лучший футбольный комментатор страны — Стогниенко»

    Один из сильнейших спортивных комментаторов России Дмитрий Губерниев сообщил, кто, по его мнению, лучше всех в стране работает на футбольных трансляциях.

    «Считаю, что лучшим футбольным комментатором страны является коллега Владимир Стогниенко. Лучший же вообще — это тот, кто у нас работает на Формуле-1, - Алексей Попов. Надеюсь, что они, а также ряд других действующих сотрудников ВГТРК, вместе со мной будут работать на создающемся федеральном спортивном канале «Матч-ТВ», - сказал Губерниев.

    Источник: Газета.ру

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    23.08.2015 13:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 24 августа 2015, 09:40

      Худшие: Гусев, Орлов и скучный мужик (раньше на рен-тв комментировал). Стогниенко точно один из лучших, если не лучший!!!

      0
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 23 августа 2015, 19:17

      П . доры они все

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 23 августа 2015, 16:51

      ...и лизнул тине...

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      Рейтинг: +532

      Бан 23 августа 2015, 16:29

      Бред какой-то. На эфирных каналах нет нормальных комментаторов, там больше озабочены лизанием начальства, чем самим спортивным событием.
      Ну а худшие - Гусев и Губерниев.

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      Рейтинг: +55

      red-white-power > Бан 23 августа 2015, 18:00

      на "федеральных" может?)

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      Рейтинг: +12

      1389 23 августа 2015, 16:17

      ха-ха

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 августа 2015, 15:55

      Он прав

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      Рейтинг: +14

      petrovb 23 августа 2015, 15:37

      Похвала от Губерниева - пятно в биографии. Так он убирает конкурентов :)

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 августа 2015, 15:22

      Самый худший. Орел

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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 23 августа 2015, 14:33

      Чердак с Геничем, когда комментируют оторваться сложно, хоть иногда и чушь несут) Но делают шоу - мой голос за них...

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      Рейтинг: +7

      Goll-Futboll > PTZevolution 23 августа 2015, 15:20

      Черданцев Красава после слов на чм 2008 "Я щас закончу вообще все!"

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      Рейтинг: +42

      firewing 23 августа 2015, 14:00

      Трушечкин лучше.

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