«Спортинг» - «Реал» - на «Бомбардире»

Всех любителей испанского футбола можно только поздравить с стартом нового розыгрыша Примеры. И сразу же на подходе поединки лучших клубов мира — в частности, мадридского «Реала». «Сливочные» в первом туре отправятся в Хихон в гости к вернувшемуся «Спортингу». По нему некоторые скучали, ибо эта самобытная команда импонировала нейтральным болельщикам. Но тягаться с Мадридом скромнягам еще рановато. Увидим, что же все-таки они противопоставят на этот раз.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча.