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    «Спортинг» - «Реал» - на «Бомбардире»

    Всех любителей испанского футбола можно только поздравить с стартом нового розыгрыша Примеры. И сразу же на подходе поединки лучших клубов мира — в частности, мадридского «Реала». «Сливочные» в первом туре отправятся в Хихон в гости к вернувшемуся «Спортингу». По нему некоторые скучали, ибо эта самобытная команда импонировала нейтральным болельщикам. Но тягаться с Мадридом скромнягам еще рановато. Увидим, что же все-таки они противопоставят на этот раз.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 12:56
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