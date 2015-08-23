«Уфа» - «Локомотив»: составы команд

локо проиграй чудо!
Стали известны заявки команд на матч шестого тура РФПЛ «Уфа» - «Локомотив».
«Уфа»: Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.
Запасные: Нарубин, Никитин, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Фримпонг, Зинченко, Пури.
«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе.
Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Логашов, Михалик, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео- и текстовую трансляцию матча.