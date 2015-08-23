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    «Уфа» - «Локомотив»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч шестого тура РФПЛ «Уфа» - «Локомотив».

    «Уфа»: Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.
    Запасные: Нарубин, Никитин, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Фримпонг, Зинченко, Пури.

    «Локомотив»: Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе.
    Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Логашов, Михалик, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео- и текстовую трансляцию матча.

    Источник: РПЛ

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    23.08.2015 12:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      рже 23 августа 2015, 13:45

      локо проиграй чудо!

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      Рейтинг: +13

      Pashtet2365 23 августа 2015, 13:36

      ГООООЛЛЛЛ!!! ЛОКО!!!

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 23 августа 2015, 13:25

      Удачи парни!!! Какой то мусор выше вас

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 23 августа 2015, 13:03

      3-1 УФА

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      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 23 августа 2015, 13:23

      3-1 УФА ВЛЕТИТ

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