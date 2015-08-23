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    Видеотрансляция матча «Краснодар» - «Мордовия» - на «Бомбардире»

    Бронзовый призер прошлого сезона РФПЛ «Краснодар» начал новый поход не без пробуксовки. Были и потери очков, и игра не шла в сравнение с прошлогодним полетом творческой футбольной мысли. Но в минувшем туре южане сподобились едва ли не на подвиг: они победили в гостях санкт-петербургский «Зенит». Причем очень уверенно и справедливо. В воскресенье противостоять Олегу Кононову и его ребятам будет скромная «Мордовия». Она, в свою очередь, в новом сезоне не побеждала ни разу.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео- и текстовую трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 18:58
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