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    Моуринью: «Косту за удар локтем точно бы дисквалифицировали»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью после матча второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3) посетовал на двойные стандарты. Напомним, что игрок «горожан» Фернандиньо допустил удар соперника локтем, а серьезного дисциплинарного наказания не получил.

    «Если бы на месте Фернандиньо оказался бы Диего Коста, то его бы сразу удалили. Если нет, то пересмотрели бы потом видео и дали дисквалификацию. Могу это гарантировать. Говорите, что Коста провоцировал? И что? Реакция на провокацию не должна наказываться разве? Видимо, решающую роль играет репутация. Но когда Коста что-то делал плохое?..», - спросил португалец.

    Источник: Guardian.com

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    23.08.2015 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      keks 05 23 августа 2015, 19:29

      когда Коста сделала что то плохое- хахах может в жизни он отличный мужик но на поле он гавно , в принципе в челси это давно заведено - Карвалью ,Терри(не считая последние3-4 сезона) любили удары из подтишка, провокации...

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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 13:05

      Когда у Моуриньо не получается, он нервничает и несет чепуху.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 августа 2015, 12:53

      Удивил! У нас за прямой удар в челюсть наказывать не стали, а после просмотра видеоповтора сказали что наказать нужно было, но поезд ушёл. Потом, после просмотра, попили чайку и решили дать мордобойцу и его команде серебряную медаль, предварительно заставив от неё отказаться ФК Краснодар.

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