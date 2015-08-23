Неценко: «В «Барселоне» полностью отсутствует новизна»

Известный футбольный комментатор Александр Неценко в преддверии старта испанской Примеры поразмышлял о главных проблемах одного из фаворитов сезона - «Барселоны».

«Бросается в глаза, что у Луиса Энрике напрочь отсутствует новизна. Играть ему придется совершенно теми же исполнителями, что и раньше. Да, приобретения были, но они станут активны только зимой. Этим на старте сезона вполне могут воспользоваться конкуренты, каталонцы могут притормозить. Удивлять «Барселоне» нечем. Не стоит забывать, что впереди еще и Лига чемпионов.

«Сине-гранатовые» много пропустили в межсезонье, поэтому еще что-то надо делать и с обороной. Что именно, это вопрос», - заявил эксперт.