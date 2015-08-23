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    Неценко: «В «Барселоне» полностью отсутствует новизна»

    Известный футбольный комментатор Александр Неценко в преддверии старта испанской Примеры поразмышлял о главных проблемах одного из фаворитов сезона - «Барселоны».

    «Бросается в глаза, что у Луиса Энрике напрочь отсутствует новизна. Играть ему придется совершенно теми же исполнителями, что и раньше. Да, приобретения были, но они станут активны только зимой. Этим на старте сезона вполне могут воспользоваться конкуренты, каталонцы могут притормозить. Удивлять «Барселоне» нечем. Не стоит забывать, что впереди еще и Лига чемпионов.

    «Сине-гранатовые» много пропустили в межсезонье, поэтому еще что-то надо делать и с обороной. Что именно, это вопрос», - заявил эксперт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 12:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 23 августа 2015, 22:22

      Эксперт плюшевый
      Будем посмотреть
      Они каждый сезон это кричат,что время барсы прошло,а потом теряются

      0
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      Рейтинг: +11

      Voyjer 23 августа 2015, 14:34

      ахахаха с таким количеством исполнителей они смертельно пьяными будут всех выносить и то что другие команды узнают завтра эти уже забыли позавчера, какой он эксперт если такой маразм пишет додик))

      0
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      Рейтинг: +19

      maddaymann 23 августа 2015, 14:16

      И от такой Барсы Бенитес будет отлетать.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 13:07

      Пронесет.

      0
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      Рейтинг: +10

      sherzod_jon 23 августа 2015, 12:45

      Pravdu govorit' chuvak

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