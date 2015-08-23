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    Текстовая трансляция матча «Атлетик» - «Барселона» - на «Бомбардире»

    «Атлетик» и «Барселона» проведут третий матч за последние десять дней. После разгромного поражения в Бильбао каталонцы могли сетовать на недостаток времени на восстановление после игры за Суперкубок УЕФА с «Севильей», но сегодня соперники в равных условиях. Безусловно, мотивация у «Барселоны» будет зашкаливать, счет первого матча с «Атлетиком» (4:0) больно ударил по самолюбию команды, которая привыкла побеждать. Но и баски уже не раз доказывали, что, по крайней мере, в родных стенах могут обыграть и «Реал» и «Барселону».

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетик» - «Барселона». Комментатор – Влад Журин. Начало в 19:30, не пропустите!

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    23.08.2015 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 23 августа 2015, 21:29

      МОЛОДЦА БАРСА НЕЙМА ДЛЯ ОСТРИЯ НЕ ХВАТАЛО.. МЕССЯ ПРОХОД ПОЧТИ СВОЙ ПОВТОРИЛ... И КСТАТИ 2-0 СУАРЕС ЗАБИЛ ..ТАМ ОФФА НЕ БЫЛО.

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      Рейтинг: +14

      прево 23 августа 2015, 18:11

      Валера верим....8 тур и все сушняк 765 минут

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