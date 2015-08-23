Гаджибеков: «Только вместе с болельщиками мы выберемся из этой ситуации»

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков прокомментировал игру своей команды в матьче шестого тура РФПЛ с «Уралом» (1:1). Игрок посетовал на низкую реализацию моментов его командой.



«Первый тайм у нас не получился. Мы проигрывали всю борьбу, соперник владел инициативой, контролировал игру. Во втором тайме смогли навязать «Уралу» свою игру, выровняли ситуацию и, думаю, должны были забивать и выигрывать. Но опять, как обычно, мяч не шел в ворота. Не знаю, как мы такие моменты не забиваем! А пропускаем нелепые голы, на «своих» ошибках. Причину будем искать в себе. Постараемся реабилитироваться. Будем еще больше работать. И выходить из этой ситуации. Вроде играем, вроде моменты создаем, но набрали всего два очка. Из четырех-пяти стопроцентных моментов используем только один.



Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы болельщики поддерживали нас, а не освистывали. Я понимаю, от нас ждут большего. Знаю, у нас много истинных болельщиков, которые до конца с командой. Они понимают, что нам сложно. И мы понимаем, что недобираем очки и что должны выигрывать. Поэтому хочется, чтобы болельщики оставались с нами и чуть-чуть потерпели. Они, – мы видим и ценим это, – приходят, поддерживают нас и делают это очень хорошо. Нам это очень приятно. Только вместе мы выберемся из этой ситуации», - сказал Гаджибеков.