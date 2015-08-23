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    Видеотрансляция матча «Ювентус» - «Удинезе» - на «Бомбардире»

    Одним из последних в Европе стартует чемпионат Италии. Вчера две римские команды начали борьбу за титул, а сегодня к ним присоединится «Ювентус». Туринцы потеряли Андреа Пирло, Карлоса Тевеса и Артуро Видаля, но продолжают являться главным претендентом на «скудетто». Один трофей команда Массимилиано Аллегри уже завоевала, победив в матче за Суперкубок Италии «Лацио», но, безусловно, главные испытания для «Ювентус»а впереди.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Удинезе». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!

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    23.08.2015 18:00
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