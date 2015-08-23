Думбия: «Были нелегкие времена, но я вновь хочу начать играть в футбол»

Нападающий Сейду Думбия, поделился впечатлениями от возвращения в ЦСКА. Форвард отметил, что находится в неплохой форме, но нуждается в забитых голах, чтобы обрести уверенность в себе.

"Мне очень приятно вновь оказаться в этом клубе. После того, как я его покинул, у меня были не самые легкие времена в карьере. Здесь я хочу вновь начать играть в футбол. Для меня это самое важное.

Думаю, я сейчас в очень неплохой форме. Но я, как и все нападающие, нуждаюсь в голах. Это очень важно в плане уверенности в себе. Мне надо ее полностью обрести, и тогда все будет отлично", - сказал Думбия.