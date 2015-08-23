Симутенков: «Я против лимита. Конкуренция должна быть чистой»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Игорь Симутенков поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Я против лимита. Конкуренция должна быть чистой: кто сильнее, тот и играет. Понятно, что каждый клуб решает свои задачи, а команды с большими возможностями ориентируются на именитых футболистов. Однако чем выше уровень конкуренции в частности, тем выше уровень футбола в стране в целом», - сказал Симутенков.