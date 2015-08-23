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    Симутенков: «Я против лимита. Конкуренция должна быть чистой»

    Главный тренер молодежной команды «Зенита» Игорь Симутенков поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

    «Я против лимита. Конкуренция должна быть чистой: кто сильнее, тот и играет. Понятно, что каждый клуб решает свои задачи, а команды с большими возможностями ориентируются на именитых футболистов. Однако чем выше уровень конкуренции в частности, тем выше уровень футбола в стране в целом», - сказал Симутенков.

    Источник: Бобсоккер

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    23.08.2015 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 11:09

      Симутенков прав. Когда есть несколько штатных русских вакансий, на них однозначно найдутся несколько парней с российскими паспортами, но необязательно высокого уровня.

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